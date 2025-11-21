Konya'da hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Kaza anı başka bir aracın araç içi kamerası tarafından kaydedildi
Kaynak: AA
KONYA (AA) - Konya'da hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
M.Ç. idaresindeki 34 UIF 22 plakalı hafif ticari araç, merkez Karatay ilçesi Aslım Caddesi'nde karşı şeritten gelen M.İ. yönetimindeki 20 ASJ 036 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada hafif ticari araçtaki 6 yaralı, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere götürüldü.
Öte yandan kaza anı başka bir aracın araç içi kamerası tarafından kaydedildi.