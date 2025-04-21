Konya'da hakem, sahaya giren köpeğe kırmızı kart gösterdi, sevip kucaklayıp sahadan çıkardı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde amatör maç sırasında sahaya giren köpek, alanı terk etmeyince hakem tarafından önce kırmızı kart gösterildi, sonra dışarı çıkarıldı.

Konya İkinci Amatör Küme C Grubunda Beyşehir 75. Yıl Cumhuriyet Stadyumu'nda dün Beyşehir Demirspor ile Konya Maliyespor arasında oynanan maçta, ilginç bir olay yaşandı.

Müsabaka devam ettiği sırada 20. dakikada sahaya sokakta yaşayan bir köpek girdi.

Sahada yatan köpeği görünce oyunu durduran hakem Murat Balıkçı, ardından koşarak yanına gittiği köpeğe önce kırmızı kart gösterdi.

Hakem, köpeği oyun alanından uzaklaştıramayınca bir süre sevdi, bu sırada diğer görevliler de köpeği sahadan çıkarmaya çalıştı.

Hakem, tüm çabalara rağmen oyun alanı içerisinden çıkarılamayan köpeği kucakladı, sonra saha çizgilerinin dışına götürerek uzaklaşmasını sağladı.

Hakemin köpeği kucaklayarak saha dışına çıkarması, tribünlerden alkış aldı.

Müsabaka 1-1 sona erdi.