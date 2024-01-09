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Konya'da hırsızlık şüphelisi 2 kardeş tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 09.01.2024 16:27
  • Giriş: 09.01.2024 16:27
  • Güncelleme: 09.01.2024 16:27
Kaynak: AA
Konya'da hırsızlık şüphelisi 2 kardeş tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde motosiklet ve bisiklet hırsızlığına karıştığı öne sürülen 2 kardeş tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki motosiklet ve bisiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirlediği yabancı uyruklu M.E.İ. ile kardeşi U.E.İ'yi gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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