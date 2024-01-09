Konya'da hırsızlık şüphelisi 2 kardeş tutuklandı
Kaynak: AA
Konya'nın Akşehir ilçesinde motosiklet ve bisiklet hırsızlığına karıştığı öne sürülen 2 kardeş tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki motosiklet ve bisiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirlediği yabancı uyruklu M.E.İ. ile kardeşi U.E.İ'yi gözaltına aldı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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