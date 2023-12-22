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Konya'da husumetlisi tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Konya'nın Selçuklu ilçesinde tartıştığı husumetlisi tarafından tabancayla vurulan kişi, yaşamını yitirdi.

Ajans Haberleri
  • 22.12.2023 20:47
  • Giriş: 22.12.2023 20:47
  • Güncelleme: 22.12.2023 20:47
Kaynak: AA
Konya'da husumetlisi tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Fatih Mahallesi Meydani Ahmet Bey Sokak'ta aralarında husumet bulunduğu belirtilen M.Y. ile R.D. tartışmaya başladı.

Büyüyen tartışmada R.D'nin tabancayla ateş açtığı M.Y, göğsünden ve bacağından vurularak ağır yaralandı.

Ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüpheli R.D. ise polislerce kısa sürede yakalandı.

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