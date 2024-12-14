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Konya'da iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 14.12.2024 11:53
  • Giriş: 14.12.2024 11:53
  • Güncelleme: 14.12.2024 11:54
Kaynak: AA
Konya'da iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

D.B.C. idaresindeki 42 AHM 099 plakalı otomobil, Seyitharun Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan A.Y'ye çarptı. Yaralanan A.Y. ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Aynı cadde üzerinde M.K'nin kullandığı 42 ASN 316 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan A.E.A. ile kardeşi Y.E.A'ya çarptı.

Suriye uyruklu iki çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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