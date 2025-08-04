Konya'da iki farklı kavşakta drift yapan sürücüye 92 bin 784 lira ceza

KONYA (AA) - Konya'da iki farklı noktada drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren kişiye 92 bin 784 lira ceza uygulanırken, sürücünün ehliyetine el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentte trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında, bir sürücünün 10 dakika arayla iki farklı kavşakta drift yaptığını tespit etti.

Çeçenistan Caddesi Temaşehir Kavşağı'nda sivil trafik ekiplerince drift yaparken görülen E.A'nın, aynı araçla 8 dakika sonra Meram Yeni Yol Güllüce Sokak kesişiminde de drift yaptığı belirlendi.

Sürücü, aynı gün içinde iki farklı noktada drift yapması nedeniyle ikinci kez aynı maddeden cezai işleme tabi tutuldu. Toplamda 92 bin 784 lira para cezası kesilen sürücünün ehliyetine de daimi olarak el konuldu.

Ayrıca sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan da adli işlem başlatıldı.