Konya'da iki kız kardeş farklı yerlerde ölü bulundu

Konya'da, birlikte yaşayan kardeşler Ş.B. ve G.B. farklı yerlerde ölü bulundu. Olaya ilişkin incelemeler sürerken iki kardeşin intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, birlikte yaşayan 2 kız kardeş farklı yerlerde ölü bulundu.

Malazgirt Mahallesi Eyüpsultan Caddesi'nde oturan Ş.B, yaşadığı sitenin bahçesinde hareketsiz halde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde Ş.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, Ş.B'nin evinde yaptığı incelemede de bu kadının kardeşi G.B'nin cesedini buldu.

Birlikte yaşayan kardeşlerin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için morga götürüldü.

Ekipler, ölüm nedenini araştırdığı kardeşlerin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.