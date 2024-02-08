Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden biri öldü
Kaynak: AA
Konya'nın Karapınar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.
Y.K, (44) idaresindeki 70 ABZ 629 plakalı otomobil, Karapınar - Emirgazi kara yolunda İ.Y'nin (55) kullandığı 42 ARK 183 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, her iki otomobil sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İ.Y. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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