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Konya'da iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 17.11.2023 11:18
  • Giriş: 17.11.2023 11:18
  • Güncelleme: 17.11.2023 11:18
Kaynak: AA
Konya'da iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

İbrahim O. (42) idaresindeki 42 AAR 132 plakalı otomobil, Beyşehir Ziraat Odası önünde refüjü aşarak karşı şeritteki Özgür Y'nin (36) kullandığı 42 ZU 253 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki K.Y. (33), K.Y. (11) ve N.A.O. (17) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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