Konya'da iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Konya'nın Ereğli ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Cihan Şen idaresindeki 42 AFC 466 plakalı tır, Konya-Adana kara yolu Hortu Mahallesi yakınlarında karşı şeride geçerek Mehmet Vehbi M'nin kullandığı 42 UB 412 plakalı tır ile çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan Şen olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Mehmet Vehbi M. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şen'in cenazesi incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.