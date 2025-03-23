Konya'da İmamoğlu'na destek yürüyüşü: 16 kişi gözaltında

Konya'da, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ile düzenlenen yürüyüşte 16 kişi gözaltına alındı.

Halk, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması nedeniyledün akşam saat 20.30’da Meram ilçesi Konevi Mahallesinde bulunan Atatürk Anıt alanında toplandı.

Kitle, CHP Konya İl Başkanlığına kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından kalabalığın çoğunluğu alandan ayrılırken, dağılmayan bir grup yürüyüşü sürdürmek istedi.

Polis, kitleye müdahale ederek 16 kişiyi gözaltına aldı.