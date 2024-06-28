Konya'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı
Konya'da işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu, 3'ü işçi olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Konya'nın Beyşehir ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
A.E. idaresindeki silah fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü, Hacıakif Mahallesi Bağlar Caddesi'nde, C.K'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Direğe çarparak devrilen otomobilin sürücüsü C.K. ve araçtaki R.K. ile midibüsteki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.