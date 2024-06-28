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Konya'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı

Konya'da işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu, 3'ü işçi olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Güncel
  • 28.06.2024 09:40
  • Giriş: 28.06.2024 09:40
  • Güncelleme: 28.06.2024 09:43
Kaynak: AA
Konya'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı
Fotoğraf: AA

Konya'nın Beyşehir ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

A.E. idaresindeki silah fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü, Hacıakif Mahallesi Bağlar Caddesi'nde, C.K'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Direğe çarparak devrilen otomobilin sürücüsü C.K. ve araçtaki R.K. ile midibüsteki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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