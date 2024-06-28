Konya'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı

Konya'da işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu, 3'ü işçi olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Güncel 28.06.2024 09:40 Giriş: 28.06.2024 09:40

Güncelleme: 28.06.2024 09:43 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA