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Konya'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

Ajans Haberleri
  • 27.07.2023 10:36
  • Giriş: 27.07.2023 10:36
  • Güncelleme: 27.07.2023 10:37
Kaynak: AA
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Konya'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

Konya'nın Meram ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alakova Mahallesi'nde 4 kişinin kaçak kazı yaptığını fark eden bir vatandaş, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.Ö. (53), M.E. (41), M.A. (59) ve H.Y'yi (40) kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin, kazıda kullandığı patlayıcı madde, dedektör, hilti, jeneratör ve kazı malzemelerine el konuldu.

Emniyete götürülen 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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