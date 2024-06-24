Konya'da kadın cinayeti: Arafa Yıldırım isimli erkek, ayrıldığı kadını öldürdü
Konya'da Ümmü Döğer isimli kadın, saat 10.00 sıralarında, yaşadığı apartmanın önünde, ayrıldığı Arafa Yıldırım isimli erkek tarafından tabancayla öldürüldü. Daha sonra olay yerinde intihar girişiminde bulunan Yıldırım, hastaneye kaldırıldı.
Konya'da Arafa Yıldırım (44) isimli erkek, marketten ekmek alıp evine dönen Ümmü Döğer'i (42), apartman girişinde tabancayla vurarak katletti.
Olay, saat 10.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Şahinağa Sokak’taki bir sitenin girişinde meydana geldi.
Ümmü Döğer, marketten ekmek alıp evine dönerken apartman girişinde Karayolları’nda çalışan ayrıldığı Arafa Yıldırım isimli erkek ile karşılaştı.
İNTİHAR GİRİŞİMİ
Yıldırım, yanındaki tabancayla Döğer'i vurdu. Yaralanan Döğer kaçmaya çalışırken, Yıldırım, Ümmü Döğer'in peşinden gidip apartman içinde peş peşe ateş etti.
Ardından apartmandan çıkan Arafa Yıldırım, olay yerinde intihar girişiminde bulundu.
İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekibi gönderildi. Sırtından, göğsünden ve başından yaralanan Ümmü Döğer, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
4 AY ÖNCE TAŞINDI
Konya Numune Hastanesi’ne sevk edilip ameliyata alınan Arafa Yıldırım'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Ümmü Döğer'in 4 çocuğuyla birlikte yaşadığı eve 10 ay önce taşındığı kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.