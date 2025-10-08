Konya'da kamyon devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kamyon refüje çarparak devrildi, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay dün akşam saatlerinde Beyşehir- Antalya kara yolu Çetmi Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

41 yaşındaki Mustafa Topbaş’ın direksiyon kontrolünü kaybettiği, kamyon, refüje çarpıp devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler sürücü Mustafa Topbaş ve yanındaki Murat Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 60 yaşındaki Ayşe Yıldız, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Topbaş ve Yılmaz’ın cansız bedeni de vinç ile kamyonun altından çıkartılıp otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.