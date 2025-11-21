Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
Kaynak: AA
Konya'da kamyon ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İsmail Aslan (24) idaresindeki 42 AOD 117 plakalı kamyonet, Kızılören Kavşağı'nda, S.K'nin (27) kullandığı 42 ZL 985 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyonetteki Zevat Akay (27) yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü Aslan hastaneye kaldırıldı.

