Konya'da kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi öldü

Konya'da kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Rüstem Selman Baş yönetimindeki otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Alabağ mevkiinde, kavşaktan dönen Abuzer Ç. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle kamyonun altına girerek sıkışan otomobil, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki Lütfiye Baş ve Ali Şentürk yaşamını yitirdi, Melek Şentürk ile Sultan ve Yasin Baş yaralandı.

Otomobilden çıkarılarak ambulansla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'inin sağlık durumun ağır olduğu öğrenildi.