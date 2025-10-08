Konya'da kamyonet, TIR ile çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Konya'da kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Beyşehir- Antalya kara yolu Akçabelen Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Hayrullah Yanar yönetimindeki 07 AAR 045 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Kaan Evirgen idaresindeki 68 MZET 003 plakalı TIR ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler kazada hurda yığınına dönen kamyonetin sürücüsü Hayrullah Yanar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada TIR sürücüsü Kaan Evirgen ve yanındaki Kemal Genç de yaralandı. Yaralı 2 kişi ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yanar'ın cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaz nedeniyle bir süre ulaşıma kapalı olan kara yolu, yapılan çalışmaların ardından tekrar ulaşıma açıldı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor. (DHA)

