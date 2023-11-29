Konya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti

Konya'nın Meram ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Karahüyük Mahallesi Gebzeli Sokak'taki evde yaşayan Hüseyin (53) ile Gülbahar Acar (58), bir süredir kendilerinden haber alamayan komşuları tarafından evde hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

Karı kocanın cesetleri morga kaldırıldı.