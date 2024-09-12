Konya'da katledilen Elif Ceren'in katili yakalandı: Hakkında uzaklaştırma kararı varmış!

Konya'da bıçaklanmış halde cesedi bulunan 4 çocuk annesi Elif Ceren Arslan'ın katili yakalandı.

Selçuklu ilçesindeki masaj salonunun sahibi Vedat D., iş yerine geldiğinde anahtarın kapının üstünde olduğunu fark etti.

İçeriye giren Vedat D., çalışanı olan dört çocuk annesi Elif Ceren Arslan'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Sağlık ekipleri, Elif Ceren Arslan’ın göğüs bölgesinden defalarca bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALMIŞ

Cinayetle ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Arslan’ın birkaç gündür masaj salonunda kaldığını, kendisini şiddete maruz bırakan eski sevgilisi Emrah Demirkıran için uzaklaştırma kararı aldırdığını belirlendi.

Şüphe üzerine gözaltına alınan Demirkıran, cinayeti itiraf etti.