Konya'da kaza yapan otomobilin kontrolden çıkarak çarptığı motokurye hayatını kaybetti

Konya'nın Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'ndeki kavşakta, Y.T'nin (22) kullandığı 34 RH 5474 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 DMN 976 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 RH 5474 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Muhammet Yasin Su (22) yönetimindeki 34 DSS 776 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada motosikletin sürücüsü Muhammet Yasin Su ile 34 RH 5474 plakalı otomobilin sürücüsü Y.T. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Motosiklet sürücüsü Su, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Öte yandan yaşamını yitiren Muhammet Yasin Su'nun motokurye olduğu, bir süre önce ara verdiği mesleğine dün yeniden başladığı öğrenildi.