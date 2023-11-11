Konya'da kaza: Yolun karşısına geçmek isteyen 5 kişi öldü, 5 yaralı
Konya'da merkeze bağlı Yeni İstanbul Caddesi okullar bölgesi yakınında, yolun karşısına geçmeye çalışan 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara otomobilin çarptığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kent merkezi Yeni İstanbul Caddesi okullar bölgesi yakınında, Sefa Selvi (19) idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan aileye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı kazada 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Sürücü gözaltına alındı.
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