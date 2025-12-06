Konya'da kazanan çıkmadı

Süper Lig’in 15’inci haftasında Konya Büyükşehir Stadyumu’nda Konyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. İki takımın da maç boyunca yüksek tempoyu bırakmadığı karşılaşmada gol perdesi ilk yarının son anlarında Rizespor’un duran top organizasyonuyla açıldı.

Konyaspor ise ikinci yarıda VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltıyla skoru eşitledi. Kalan bölümde her iki ekip de önemli pozisyonlara girse de üstünlük golünü bulamayınca mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Konya 16, Çaykur Rize ise 15 puana yükseldi. Maçın önemli anları:

KONYA İYİ BAŞLADI

6. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Guilherme'nin ortasında topa yükselen Uğurcan Yazğılı'nın kafa vuruşu az farkla dışarıya gitti.

15. dakikada sol kanattan topu getiren Augusto'nun ceza sahası dışından sert vuruşu yandan dışarıya çıktı.

21. dakikada topla hareketlenen Andzouana'nın ceza sahsı dışından sert şutunda kaleci Fofana topu kornere çeldi.

35. dakikada sol kanatta topu alan Guilherme'nin ortasında Umut Nayir'in kafa vuruşu az farkla dışarıya gitti.

45+1'de konuk takım öne geçti. Laci'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Samet Akaydın'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

UMUT NAYİR SKORU EŞİTLEDİ

65. dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. 60. dakikada Alikulov'un müdahalesiyle Umut Nayir'in yerde kaldığı pozisyonda, VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyen hakem Ümit Öztürk, beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Umut Nayir meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

72. dakikada Augusto'nun ceza sahası dışından sert şutunda top, direğin yanından dışarıya gitti.

84. dakikada Buljubasic'in sağ kanattan ortasında Laci'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

88. dakikada Zeqiri'nin pasında ceza sahası önünde topla buluşan Laci'nin sert şutunda topu, kaleci Bahadır Güngördü çeldi.

90+3. dakikada topla hareketlenen Zeqiri'nin ceza sahasından sert şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından az farkla oyun alanını terk etti.