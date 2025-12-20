Konya'da kazanan çıkmadı

Süper Lig'de küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Konyaspor evinde Kayserispor'u konuk etti. Karşılaşmada ev sahibi ekip 1-0 öne geçerken Kayseri son anda gelen golle bir puanı kurtarmayı başardı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Konyaspor 17, Kayserispor ise 15 puna yükseldi. Karşılaşmanın önemli anları:

7. dakikada Benes'in sol kanattan ortasında altıpas önünde Mane'nin kafa vuruşunda kaleci Bahadır Göngördü, topu kornere çeldi.

12. dakikada Benes'in ara pasına hareketlenen ve ceza yayı önünde kaleciyle karşı karşıya kalan Mane'ye Bahadır Göngördü, şut fırsatı vermedi.

UMUT NAYİR ÖNE GEÇİRDİ

38. dakikada Mane'nin ceza yayı üzerinde indirdiği topa bekletmeden vuran Furkan Soyalp'in şutunda meşin yuvarlak, direğin yanından az farkla auta gitti.

İkinci yarıda rakibine oranla daha baskılı oynayan Konyaspor 63'üncü dakikada tacrübeli golcüsü Umut Nayir'in attığı golle öne geçti: 1-0.

Son dakikalarda baskısını artıran Kayseri, uzatma dakikalarında German Onugkha'nın attığı golle eşitliği yakaladı ve karşılaşma 1-1 beraberlikle bitti.