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Konya'da kentsel dönüşüm sahasındaki kazı çalışmasında insan kemiklerine rastlandı

Konya'nın Karapınar ilçesindeki kentsel dönüşüm alanında yürütülen yıkım çalışmaları sırasında insan kemikleri bulundu.

Güncel
  • 02.09.2024 19:44
  • Giriş: 02.09.2024 19:44
  • Güncelleme: 02.09.2024 19:56
Kaynak: AA
Konya'da kentsel dönüşüm sahasındaki kazı çalışmasında insan kemiklerine rastlandı

Konya'da Sultan Selim Camisi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yıkım çalışması yapan işçiler, kazı esnasında 3 kafatası ve kemik parçaları gördü.

Kazı çalışmasını durduran belediye çalışanları, durumu polise bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kafatası ve birçok kemiğin bulunduğu yeri muhafaza altına aldı.

Kemikler Adli Tıp Kurumuna götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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