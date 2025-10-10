Konya'da lise öğrencisi, arkadaşları tarafından darp edildi
Konya'nın Kulu ilçesinde önceki gün bir lise öğrencisi Y.B, kendisine küfrettiğini öne sürdüğü H.S'yi darp etti. Gözaltına alınan Y.B ve yanındaki arkadaşları K.Y. (15), B.E. (15) ve C.K. (15) isimli öğrenciler savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
Konya'da bir lisede arkadaşları tarafından darbedilen H.S. (15) hastanede tedaviye alındı.
Kulu’daki bir lisede önceki gün Y.B. (15), halı sahada kendisine küfrettiğini öne sürdüğü H.S'yi konuşmak için okulun tuvaletine çağırdı.
Burada çıkan tartışmada Y.B. ve yanındaki arkadaşları K.Y. (15), B.E. (15) ve C.K. (15), H.S.'yi tekme ve yumruklarla saldırıp dövdü.
Yaralanan ve elmacık kemiğinde kırıklar oluştuğu tespit edilen H.S. öğretmenlerinin çağırdığı ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gözaltına alınan 4 öğrenci savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı.