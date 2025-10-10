Konya'da lise öğrencisi, arkadaşları tarafından darp edildi

Konya'da bir lisede arkadaşları tarafından darbedilen H.S. (15) hastanede tedaviye alındı.

Kulu’daki bir lisede önceki gün Y.B. (15), halı sahada kendisine küfrettiğini öne sürdüğü H.S'yi konuşmak için okulun tuvaletine çağırdı.

Burada çıkan tartışmada Y.B. ve yanındaki arkadaşları K.Y. (15), B.E. (15) ve C.K. (15), H.S.'yi tekme ve yumruklarla saldırıp dövdü.

Yaralanan ve elmacık kemiğinde kırıklar oluştuğu tespit edilen H.S. öğretmenlerinin çağırdığı ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan 4 öğrenci savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı.