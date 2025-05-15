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Konya'da meydana gelen deprem TBMM Genel Kurulu'nda da hissedildi

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem, TBMM Genel Kurulunda da hissedildi.

Güncel
  • 15.05.2025 17:25
  • Giriş: 15.05.2025 17:25
  • Güncelleme: 15.05.2025 17:28
Kaynak: AA
Konya'da meydana gelen deprem TBMM Genel Kurulu'nda da hissedildi
Fotoğraf: AA

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen deprem Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda da hissedildi.

TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerin grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmelerinin ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın birleşime verdiği ara sırasında, Kulu'daki deprem nedeniyle Genel Kurul Salonu'nda hafif sarsıntı yaşandı.

Bu sırada Genel Kurul Salonu'nda bulunan milletvekilleri, deprem olduğunu belirterek, birbirlerini uyardı. Bazı milletvekillerinin, depremin konumu ve şiddetine ilişkin telefonlarından bilgi almaya çalıştığı gözlendi.

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