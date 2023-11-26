Konya'da minibüs ağaca çarptı: 3 çocuk yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı
Konya'da refüjdeki ağaca çarpan minibüsteki 3 çocuk hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Yaralanan 4 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
Konya'da refüjdeki ağaca çarpan minibüsteki 3 çocuk hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.
Fevzi Çakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi Mobilyacılar mevkisinde, sürücüsü henüz belli olmayan minibüs, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçtaki M.A. (16) olay yerinde, Y.A. (12) ile Y.U.A. (6) kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
Yaralanan 4 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı yolda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
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