Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Konya'da minibüs ile traktör çarpıştı: 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Konya'da minibüs ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Güncel
  • 07.09.2024 20:29
  • Giriş: 07.09.2024 20:29
  • Güncelleme: 07.09.2024 20:31
Kaynak: AA
Konya'da minibüs ile traktör çarpıştı: 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
AA

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 MB 7094 plakalı minibüs, Konya-Afyonkarahisar karayolu Esentepe mevkisindeki kavşakta bir traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen ve kimlikleri tespit edilemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 9 kişi ise ambulanslarla Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Samsunda taş ocağındaki patlatma sırasında fırlayan taşlar araçlara çarptı: 4 kişi yaralandı
Gaziantep’te tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 1 ölü, 22 yaralı
BirGün'e Abone Ol