Konya'da minibüs ile traktör çarpıştı: 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
Konya'da minibüs ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 MB 7094 plakalı minibüs, Konya-Afyonkarahisar karayolu Esentepe mevkisindeki kavşakta bir traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen ve kimlikleri tespit edilemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan 9 kişi ise ambulanslarla Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.