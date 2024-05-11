Konya'da minibüse silahlı saldırı düzenlenmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı
Konya'nın Karatay ilçesinde, seyir halindeki minibüse tüfekle ateş açarak 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.
Tatlıcak Mahallesi'nde Halil İbrahim Ö. (24) ile kardeşi Remzi Ö'nün (22) içinde bulunduğu 06 DFH 797 plakalı minibüse silahla ateş açıldı.
Saldırıda yaralanan kardeşler, Konya Şehir Hastanesine götürüldü.
Remzi Ö. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Halil İbrahim Ö'nün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan B.G. ve H.G'yi kısa sürede yakaladı.
Emniyete götürülen zanlıların, Halil İbrahim Ö. ve Remzi Ö. ile aralarında kız meselesi yüzünden husumet bulunduğu öğrenildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.