Konya'da motosiklet çalan şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA
KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Polis ekipleri, ilçe merkezinde bir kişinin motosikletinin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Bölgede araştırma yapan ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin E.Ç. olduğunu belirledi.
Evinde gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Çalıntı motosiklet, sahibine teslim edildi.