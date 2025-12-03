Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Konya'da motosiklet çalan şüpheli tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 03.12.2025 12:45
  • Giriş: 03.12.2025 12:45
  • Güncelleme: 03.12.2025 12:45
Kaynak: AA
Konya'da motosiklet çalan şüpheli tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, ilçe merkezinde bir kişinin motosikletinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgede araştırma yapan ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin E.Ç. olduğunu belirledi.

Evinde gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalıntı motosiklet, sahibine teslim edildi.

BirGün'e Abone Ol