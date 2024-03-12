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Konya'da motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 12.03.2024 10:26
  • Giriş: 12.03.2024 10:26
  • Güncelleme: 12.03.2024 10:26
Kaynak: AA
Konya'da motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Konya'da motosiklet hırsızlığına karıştıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinden 3 motosiklet çalınması üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin, Çay ilçesinden geldiği tespit edildi.

Çay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle düzenlenen operasyonda, Hasan G, Sezer G. ile Yusuf G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bulunan çalıntı 2 motosikletin sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.​​​​​​​

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