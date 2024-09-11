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Konya'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı 1 kişi öldü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ajans Haberleri
  • 11.09.2024 23:55
  • Giriş: 11.09.2024 23:55
  • Güncelleme: 12.09.2024 00:05
Kaynak: AA
Konya'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı 1 kişi öldü

Mehmet Ali Aldemir idaresindeki 07 LOF 29 plakalı motosiklet ile Mustafa C. yönetimindeki 42 AFK 508 plakalı kamyonet, Seydişehir Taraşçı yolunda çarpıştı.

Kazada, motosikletin sürücüsü Aldemir ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Aldemir, kurtarılamadı.

Kamyonetin sürücüsü Mustafa C. gözaltına alındı.

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