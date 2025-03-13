Konya'da motosikletle su kanalına düşen kişi yaralandı
Kaynak: AA
Konya'nın Seydişehir ilçesinde motosikleti ile su kanalına düşen kişi yaralandı.
Fevzi D, 07 YZ 553 plakalı motosikleti ile Seydişehir Marangozlar Sanayi arkasında bulunan bölgeye gezmeye gittiği sırada motosikletinin hakimiyetini kaybederek su kanalına düştü.
Olayı gören vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Fevzi D, düştüğü su kanalından çıkarılarak ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.