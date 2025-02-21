Konya'da öğretmene silahlı saldırı

Konya'da bir ilkokulda görev yapan sınıf öğretmeni, öğrencinin ağabeyi tarafından uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Ereğli'de Kutören Mahallesi'ndeki Kutören İlkokulu'nda meydana geldi.

Sınıf öğretmeni Cihan Güçlü, okulda bir öğrencisinin ağabeyi Kerem K'nin silahlı saldırısına uğradı. Güçlü, sırt, kasık ve sol bacağından yaralandı.

İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güçlü, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.