Konya'da öğretmene silahlı saldırı
Konya'da Ereğli ilçesi Kutören İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Cihan Güçlü, bir öğrencinin ağabeyi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda yaralanan öğretmen hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: DHA
Konya'da bir ilkokulda görev yapan sınıf öğretmeni, öğrencinin ağabeyi tarafından uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Ereğli'de Kutören Mahallesi'ndeki Kutören İlkokulu'nda meydana geldi.
Sınıf öğretmeni Cihan Güçlü, okulda bir öğrencisinin ağabeyi Kerem K'nin silahlı saldırısına uğradı. Güçlü, sırt, kasık ve sol bacağından yaralandı.
İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güçlü, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.