Konya'da okul servisi devrildi: 28'i öğrenci 29 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde okul servisinin kayganlaşan yoldan çıkıp, devrildiği kazada 28'i öğrenci 29 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 07.30 sıralarında Beyşehir-Antalya kara yolunda meydana geldi. Huğlu Mahallesi'nden ilçe merkezine lise öğrencilerini taşıyan Durmuş K. idaresindeki okul servisi, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 28 öğrenci ile servis şoförü ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.