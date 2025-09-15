Konya'da önünü kestikleri araca zarar veren 4 şüpheli gözaltına alındı

KONYA (AA) - Konya Valiliği, merkez Meram ilçesinde trafikte önünü keserek sıkıştırdıkları bir otomobile, araçtan inerek zarar verdiği ve içindekilere hakaret ettiği öne sürülen 4 zanlının yakalandığını bildirdi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 12 Eylül'de Meram ilçesinde bir sürücünün trafikte başka bir aracı sıkıştırdığı, önünü keserek araçtan inip diğer araca zarar verdiği ve hakaretlerde bulunduğuna dair görüntülerin bazı medya organlarında yer aldığı belirtildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda olaya karışan O.İ, A.K.C, Y.S.K. ve F.G'nın gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, şüpheliler hakkında "tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve mala zarar verme" suçlarından işlem yapılarak adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, trafikte nezaket ve görgü kurallarını hakim kılmak için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.