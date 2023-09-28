Konya'da orman yangını

Konya'nın Hadim ilçesinde, saat 15.00 sıralarında, meyve bahçesinde meydana gelen yangın ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

Konya'da Hadim ilçesinde meyve bahçesinde çıktıktan sonra ormana sıçrayan yangına müdahale sürüyor.

Hadim ilçesi Küplüce Mahallesi'nde meyve bahçesinde saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, ormana sıçradı.

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, arazözler, su tankerleri, iş makineleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan müdahale için de helikopter talep edildi.

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, ''Orman yangını büyümek üzere ve ekipler yönlendirildi. Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ekipleri, Ermenek Belediyesi ekipleri hepsi yönlendirildi ve kontrol altına alınmaya başlandı'' dedi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.