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Konya'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Konya'da ormanlık alanlara girişlerin, 30 Eylül'e kadar yasaklandığı bildirildi.

Güncel
  • 29.06.2024 19:04
  • Giriş: 29.06.2024 19:04
  • Güncelleme: 29.06.2024 19:07
Kaynak: AA
Konya'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı
AA

Konya'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği anımsatıldı.

Ormanlara giriş konusunda uyarıları dikkate almayanlara idari ve adli işlem uygulanacağı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ormanlarımızı olası yangınlardan korumak için Konya sınırları içerisinde bulunan ormanlık alanlara girişler 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında yasaklanmıştır. Gelin, hep birlikte ülkemiz ve milletimiz için paha biçilemez ormanlarımızı koruyalım."

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