Konya'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

KONYA Valisi İbrahim Akın, "Yangın tehlikesine karşı alınan önleyici tedbirler kapsamında, Konya ili sınırları içerisindeki belirli ormanlık alanlara 01 Temmuz- 15 Ekim tarihleri arasında girişler yasaklanmıştırö dedi.

Konya Valisi İbrahim Akın, Valilik Binası’nda gerçekleştirilen Genişletilmiş Asayiş Toplantısı sonrası gazetecilerle bir araya geldi. Akın, Konya genelinde yapılan asayiş denetimlerinde suç oranlarında azalma sağlandığını söyledi. Manisa ve İzmir’de başlayan orman yangınlarına dikkat çeken Akın, ormanları korumak için gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Konya’mız, sahip olduğu 6 milyon 430 bin dekar ormanlık alanıyla, ülkemizin en büyük orman varlığına sahip 6’ncı ili konumundadır. İlimiz genel yüzölçümünün yaklaşık yüzde 16’sını oluşturan bu alanlar, doğal zenginliğimiz olduğu kadar, aynı zamanda gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli miraslarımızdan da biridir. Ancak bu değerli mirası korumak, yalnızca ilgili kurumlarımızın değil, hepimizin ortak sorumluluğudur. Özellikle yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte artan sıcaklıklar, düşük nem oranı ve rüzgarlı hava koşulları, orman yangını riskini ciddi boyutlara taşımaktadır. Yangın tehlikesine karşı alınan önleyici tedbirler kapsamında, Konya ili sınırları içerisindeki belirli ormanlık alanlara 01 Temmuz– 15 Ekim tarihleri arasında girişler yasaklanmıştır. Bu karar doğrultusunda ormanlarımızı koruma konusunda azami hassasiyet göstermelerini, ateş ve anız yakma, sigara izmariti atma gibi yangına sebep olabilecek davranışlardan özellikle kaçınmalarını rica ediyorum. Unutulmamalıdır ki bir kıvılcım, binlerce dönüm ormanla birlikte içerisinde barınan tüm canlıları ve doğal dengeyi de geri dönülemez şekilde yok edebilir. Konya’mızın yeşil varlığını korumak ve çocuklarımıza daha yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla tüm hemşerilerimizi bu konuda duyarlılığa ve iş birliğine davet ediyorum.ö (DHA)

Haber- Kamera: Salih BÜYÜKSAMANCI KONYA DHA))