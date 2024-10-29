Konya'da otobüsün çarptığı yaya öldü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde tur otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Antalya'dan Beyşehir'e gelen sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tur otobüsü, Yeşildağ-Adaköy mahalleleri arasında yola çıkan yaya 57 yaşındaki Selamet S'ye çarptı.

Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaya, acil serviste yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.​​​​​​​