Konya'da otomobil bisiklete çarptı: 1 ölü 1 ağır yaralı

Konya’da yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli 2 çocuğa otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan çocuklardan 1’i hayatını kaybederken, diğerinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli 2 çocuğa otomobil çarptı.

Kaza, saat 22.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu A.B. idaresindeki 42 AUN 349 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan henüz kimliği belirlenemeyen yaşı küçük olduğu öğrenilen bisikletli 2 çocuğa çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk mücadelesinin ardından otomobil sürücüsü ve yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli yaralı çocuklar hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuklardan biri hayatı kaybetti. Diğer çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.