Konya'da otomobil otobüs durağında bekleyenlere çarptı: Can kaybı yükseldi

Konya-Karaman kara yolunda saat 09.30 sıralarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, otobüs durağına daldı. 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 1 kişi kaldırıldığı hastanede öldü. Diğer 5 yaralının ise tedavisi sürüyor.

Konya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin durağa dalması sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Konya-Karaman kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi.

Seyir halinde olan otomobil, sürücü Bekir T'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp yolun kenarındaki otobüs durağına daldı.

Otomobil şarampole inip dururken, durakta bekleyenlerden 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

HASTANEDE ÖLDÜ

Kazada, sürücüyle birlikte 6 kişi de yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılardan 3'ü ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne, 2'si Konya Numune Hastanesi'ne, 1'i de Meram Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece can kaybı 4'e yükseldi.

Öte yandan polis, ölen ve yaralananların kimliklerini belirlemek için çalışmasını sürdürüyor.