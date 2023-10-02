Konya'da otomobilden açılan ateş sonrası 2 kişi yaralandı

Konya’da galericilik yapan 2 kişi kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından otomobilden tabanca ile açılan ateş sonrası yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ulubatlıhasan Mahallesi Hekim Gaznevi Sokak üzerinde bulunan bir galeride meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz plakası belirlenemeyen bir otomobilden sokak üzerindeki iş yerine kişi veya kişiler tarafından ateş açıldı.

Açılan ateş sonrası otomobil olay yerinden kaçarken, olayda galeri sahibi Hasan Y. ile Fırat Y. yaralandı.

Yaralılar, komşuları tarafından kent merkezindeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olay yerindeki incelemelerinin ardından olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.