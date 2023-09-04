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Konya'da otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Konya Hüyük'te, 8 yaşındaki Elif Zümra Ertekin, Efe Ö. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Güncel
  • 04.09.2023 11:26
  • Giriş: 04.09.2023 11:26
  • Güncelleme: 04.09.2023 11:29
Kaynak: AA
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Konya'da otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

Konya'nın Hüyük ilçesinde otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

24 yaşındaki Efe Ö'nün kullandığı otomobil, Çavuş-Kıreli yol ayrımında ailesinin çilek almak için durduğu araçtan inen Elif Zümra Ertekin'e çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ertekin, sevk edildiği Konya'da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Efe Ö. gözaltına alındı.

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