Konya'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
Kaynak: AA
Konya'nın Beyşehir ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti.
Eyüp Arınç'ın (62) kullandığı motosiklete Gündoğdu Mahallesi girişinde bir otomobil çarparak kaçtı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Eyüp Arınç, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ekiplerin çalışmasıyla kazaya otomobilin karıştığı tespit edildi.
Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü M.D. (57) jandarma ekiplerince Doğanbey Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.