Konya'da otomobilin çarptığı yaya öldü; sürücü gözaltında

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)-KONYA'nın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Meryem Başsoy (96), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Y.V., gözaltına alındı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Ereğli ilçesi Çayhan Mahallesi'nde meydana geldi. Y.V. yönetimindeki 42 ATS 948 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Meryem Başsoy'a çarptı. Başsoy, çarpmanın şiddetiyle ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Başsoy, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Meryem Başsoy, yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Y.V. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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