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Konya'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 01.10.2023 16:42
  • Giriş: 01.10.2023 16:42
  • Güncelleme: 01.10.2023 16:42
Kaynak: AA
Konya'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Konya'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Konya - Afyonkarahisar kara yolunun 60'ıncı kilometresinde, Ayhan E. yönetimindeki 34 HS 6782 plakalı otomobil, yoldan çıkarak takla attı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Müfide E, Derya E. ve Aynur P. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Müfide E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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