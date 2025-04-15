Konya'da otomobilin öğrenci servisine çarpmasıyla 5 kişi yaralandı
Kaynak: AA
KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobilin öğrenci servisine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Mehmet Başlar idaresindeki 34 CLE 537 plakalı otomobil, Değirmenköy Mahallesi yakınlarında Hicri Karanlık yönetimindeki 42 GAU 76 plakalı öğrenci servisine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile otomobildeki Fatma Başpınar (55), Ömer Başpınar (55) ve Halime Başlar (53) yaralandı.
Yaralılar, Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.