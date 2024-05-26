Konya'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 kişi öldü

Konya'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Yeni İstanbul Caddesi'nde seyir halindeki otomobil, motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü ile yolcu olarak bulunan bir kişi hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.